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مدرب الأرجنتين السابق يغادر المستشفي بعد القسطرة

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مدرب الأرجنتين السابق يغادر المستشفي بعد القسطرة مدرب الأرجنتين السابق يغادر المستشفي بعد القسطرة

(إفي): غادر أليخاندرو سابيلا المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم المستشفى بعدما خضع الأحد الماضي لعملية قسطرة في القلب إثر إصابته بمتلازمة الشريان التاجي الحادة.

وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام) أن سابيلا (61 عاما) غادر

المستشفى الواقعة بمدينة لا بلاتا القريبة من العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس بعدما تعافى ويمكنه ممارسة حياته بشكل طبيعي.

واستقال سابيلا من تدريب منتخب الأرجنتين بعد مونديال البرازيل 2014 الذي احتل فيه منتخب "راقصي التانجو" مركز الوصافة بعد خسارته النهائي أمام ألمانيا، وهو يقوم حاليا ببحث عروض لتدريب أندية أوروبية.

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