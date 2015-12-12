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وصول 1562 راكبا لميناء نويبع.. ومنفذ طابا يستقبل 477 سائحا

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وصول 1562 راكبا لميناء نويبع.. ومنفذ طابا يستقبل 477 سائحا وصول 1562 راكبا لميناء نويبع.. ومنفذ طابا يستقبل 477 سائحا
أعلن اللواء عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة، استقبال ميناء نويبع اليوم، السبت، 477 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ بالإضافة إلى 57 سيارة ملاكى.

كما استقبل ميناء نوبيع العبارة ايلة وعلى متنها 721 راكبا و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها "10 براد و19 تريلا".

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 841 راكبا والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 560 راكبا منهم 130 معتمرا و3 باص عمرة و11 تريلا وسيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 28 براد و 11 تريلا و150 طرد سمك.

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مصر 365