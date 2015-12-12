بدء فعاليات المؤتمر العمالى العالمى لتنمية السياحة بشرم الشيخ

بدأت فعاليات المؤتمر العمالى العالمى، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم مسيرة التنمية ومساندة السياحة المصرية. بحضور جمال سرور وزير القوى العاملة، وكريسولا لامبودى ممثل اتحاد النقابات العالمى، ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، واللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وبمشاركة 24 نقابة مختلفة على مستوى الوطن العربى، وعدد من الوفود النقابية العربية والدولية، وممثلين عن الاتحاد العالمى للنقابات.

يهدف المؤتمر لدعم ومساندة وزرع الاطمئنان فى نفوس السياحة القادمة من الخارج، بعد تأثر القطاع السياحى فى مصر، عقب حادث الطائرة الروسية، ليخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لصالح مصر وعمالها فى قطاع السياحة.

وأكد محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد، أن تنظيم المؤتمر فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة المنظمات العربية والدولية، لإرسال رسالة لكل العالم أن مصر تنعم بالأمن والأمان.