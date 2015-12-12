أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انعقاد المؤتمر الاقتصادى الثانى بدندرة قنا بمشاركة 7 دول

Google+ Print
بالصور.. انعقاد المؤتمر الاقتصادى الثانى بدندرة قنا بمشاركة 7 دول بالصور.. انعقاد المؤتمر الاقتصادى الثانى بدندرة قنا بمشاركة 7 دول
عُقد اليوم المنتدى الاقتصادى الثانى بمركز دندرة التنموى تحت عنوان "طاقات الجنوب فرص وتحديات" لاستثمار طاقات الجنوب لتحقيق تنمية اقتصادية كاملة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأكد القائمون على المنتدى أن الهدف من المنتدى هو إبراز طاقات الجنوب ونشر الثقافة الاقتصادية التفاعلية وشارك فى المنتدى 7 دول أجنبية "سنغافورة. ماليزيا. إندونيسيا. السودان. لبنان. الإمارات. النمسا"، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والجمعيات الأهلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

ويقام على هامش المؤتمر معرض دندرة للحرف اليدوية لشباب الحرفيين والجمعيات والمؤسسات التى تعمل فى هذا المجال، ويضم عددا من المنتجات "منتجات جلدية اكسسوار وحلى، خياطة، منتجات نحاس، خزف، منتجات العسل " هذا بالإضافة إلى معرض للكتاب.

فيما ضم المنتدى ملتقى توظيفى للشباب من الجنسين بمختلف مؤهلاتهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم بمشاركة 25 شركة تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وأوضح المشاركون أن هناك العديد من الإنجازات تمت خلال المنتدى الاقتصادى الأول منها تدريب 300 شاب على برامج خاصة بريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة إنجاز وتدريب 30 مستشار توظيف و30 مدرب حاسب آلى وبناء قدرات و600 شاب فى المهارات الشخصية فى محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع شركة ميكروسوفت.

كما تم تأسيس 10 وحدات إنتاج للخياطة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان وتدريب 200 شاب وفتاة خلال دورات للغة الإنجليزية فى محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر المنتدى عدد كبير من التنفيذيين، فى مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، كما حضر كل من الإعلامى د. حافظ الميرازى، والدكتور أحمد شورة، والدكتور طه عبد العليم المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. إبراهيم نوار رئيس برنامج الدراسات الاقتصادية بالمركز العربى للبحوث والدراسات، ود. وليد بريقع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»