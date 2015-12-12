بالصور.. انعقاد المؤتمر الاقتصادى الثانى بدندرة قنا بمشاركة 7 دول

عُقد اليوم المنتدى الاقتصادى الثانى بمركز دندرة التنموى تحت عنوان "طاقات الجنوب فرص وتحديات" لاستثمار طاقات الجنوب لتحقيق تنمية اقتصادية كاملة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأكد القائمون على المنتدى أن الهدف من المنتدى هو إبراز طاقات الجنوب ونشر الثقافة الاقتصادية التفاعلية وشارك فى المنتدى 7 دول أجنبية "سنغافورة. ماليزيا. إندونيسيا. السودان. لبنان. الإمارات. النمسا"، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والجمعيات الأهلية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض دندرة للحرف اليدوية لشباب الحرفيين والجمعيات والمؤسسات التى تعمل فى هذا المجال، ويضم عددا من المنتجات "منتجات جلدية اكسسوار وحلى، خياطة، منتجات نحاس، خزف، منتجات العسل " هذا بالإضافة إلى معرض للكتاب.

فيما ضم المنتدى ملتقى توظيفى للشباب من الجنسين بمختلف مؤهلاتهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم بمشاركة 25 شركة تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وأوضح المشاركون أن هناك العديد من الإنجازات تمت خلال المنتدى الاقتصادى الأول منها تدريب 300 شاب على برامج خاصة بريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر وتدريب 30 مستشار توظيف و30 مدرب حاسب آلى وبناء قدرات و600 شاب فى المهارات الشخصية فى محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع شركة ميكروسوفت.

كما تم تأسيس 10 وحدات إنتاج للخياطة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان وتدريب 200 شاب وفتاة خلال دورات للغة الإنجليزية فى محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر المنتدى عدد كبير من التنفيذيين، فى مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، كما حضر كل من الإعلامى د. حافظ الميرازى، والدكتور أحمد شورة، والدكتور طه عبد العليم المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. إبراهيم نوار رئيس برنامج الدراسات الاقتصادية بالمركز العربى للبحوث والدراسات، ود. وليد بريقع.



>