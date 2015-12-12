الجارديان تشيد بانتخابات السعودية وخبراء: فوز امرأة واحدة كافى

تحت عنوان "انتخابات السعودية : سيكون كافيا إذا فازت امرأة واحدة"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المرشحات للانتخابات المحلية لأول مرة فى تاريخ السعودية عليهن أن يكن أكثر إبداعا مع وسائل الاتصال للوصول للناخبين.

وسلطت الصحيفة الضوء على محاولات فريق المرشحة رشا حفظى، الذين سعوا لجذب الناس لخيمة الدعاية عن طريق الكباب والحلوى والفشار، لإدراكهم أنه ليس من السهل الحصول على التصويت فى انتخابات البلدية، متوقعة أن يكون السباق متقارب لاسيما مع التركيز على القضايا المحلية.

وقالت الجارديان أن حفظى، سيدة أعمال تبلغ من العمر 38 عاما، ولكن انتخابات المجالس المحلية التى تجرى اليوم فى السعودية هى أول مرة يحق فيها للمرأة السعودية الترشح لمنصب عام، والتصويت كذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أنها لحظة ذات أهمية فى بلد شديد المحافظة لا يسمح فيه للنساء بقيادة السيارة.

>ونقلت الجارديان عن المحلل السياسى الإماراتى عبد الخالق عبدالله قوله أن اليوم "تاريخى..وسيكون كافيا إذا فازت امرأة واحدة"، معتبرا أن الخطوات البسيطة تهم لدورها فى المستقبل.



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