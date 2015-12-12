إصابات خلال مسيرة لأهالى بلدة عابود برام الله للمطالبة بفتح مدخل المدينة

أصيب عدد من شباب وسكان بلدة عابود فى مسيرة للمطالبة بفتح مدخل البلدة الواقعة شمال غرب رام الله بفلسطين. وقال أحمد عدنان دياب من سكان البلدة السبت، أن قوات الاحتلال تغلق مدخل البلد الوحيد مما أدى إلى تدمير الحياة اليومية داخل البلدة، موضحا أن الحياة معطلة منذ أكثر من أسبوعين ويفرض حصارا كاملا على البلدة.

وأوضح أن أهالى البلدة خرجوا اليوم فى مسيرة سلمية واجهها الاحتلال بالقنابل والرصاص المعدنى، مشيرا إلى أن هناك قرارا بالتصعيد من قبل الاهالى حال استمر المحتل فى الإغلاق وتدمير حياتنا اليومية.

وكانت قوات الاحتلال واصلت إغلاق قرية عابود للأسبوع الثانى على التوالى عقب اعدام الشاب عبدالرحمن البرغوثى عند مدخل القرية.

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