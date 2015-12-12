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بمنطقة البساتين، زوج يعرض زوجته على الفيسبوك للمتعه بألف جنيه .. التفاصيل صادمه !

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بمنطقة البساتين، زوج يعرض زوجته على الفيسبوك للمتعه بألف جنيه .. التفاصيل صادمه ! بمنطقة البساتين، زوج يعرض زوجته على الفيسبوك للمتعه بألف جنيه .. التفاصيل صادمه !

استطاعت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط زوج وزوجته، قاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” لدعوة راغبة المتعة لممارسة الجنس بمنطقة البساتين بمقابل مادى.

بعد رصد المتابعة بالإدارة برئاسة اللواء أمجد شافى مدير مباحث الأداب عن وجود صفحة على الإنترنت يدعو فيها زوج لممارسة الجنس الحرام الجماعى مع زوجته مقابل 1000 جنيه.

على الفور، كلف اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين بقيادة “اللواء أسامة عايش” مدير النشاط الخارجى بالإدارة، والذى توصل إلى صفحة الزوج الذى يقوم فيها بعرض زوجته لممارسة الجنس الفردى والجماعى بمشاركته، شريطة أن يكون راغب المتعة لديه مسكن لممارسة تلك الأفعال، ويقوم المتهمان بإحضار بعض الأدوات الجنسية لاستخدامها.

وعلى الفور، تحركت قوة برئاسة العميد أشرف كسبة والمقدم أحمد صلاح المقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار وتم ضبط الزوج وزوجته، وبمواجهتهما اعترف الزوج أنه يقوم بتسهيل دعارة زوجته مقابل 1000 جنيه لمن يرغب، من خلال ممارسة جنس جماعى مع آخرين بالإشتراك معه، فيما اعترفت الزوجة، أن زوجها هو من أجبرها على تلك الأفعال.

وبتفتيش المتهمان تبين وجود العديد من المواد الجنسية بحوزتهما، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة مدون عليها جرائمهما، وتم التحفظ على مضبوطات الجريمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

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