49 ألف أسرة تستفيد من السلع المدعومة

تعمل بلدية مدينة أبوظبي على توفير قنوات عدة لبيع السلع الغذائية المدعومة للمواطنين، حيث بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي توفير خدمة جديدة، تتمثل في بيع السلع الغذائية المدعومة، من خلال عدد من أفرع جمعية أبوظبي التعاونية، وذلك ضمن إطار التعاون المتبادل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقاً لإحصاءات العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المواطنة الحاصلة على بطاقات صرف المواد الغذائية إلى ما يقارب 49699 أسرة، فيما تعمل البلدية بشكل مستمر على توسيع قائمة المواد والسلع الغذائية في المراكز تتسع باستمرار لتلبية احتياجات المواطنين.

إتاحة الخيارات

وقال مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، إن توفير هذه الخدمة يأتي انعكاساً لرؤية النظام البلدي الهادفة إلى توسيع خريطة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإتاحة الخيارات المتعددة لهم للحصول على المواد الغذائية، من خلال منافذ متعددة ومنتشرة لتغطية معظم المناطق التي لا تتوافر بها مراكز بيع السلع الغذائية المدعومة، وقد استثمر النظام البلدي الانتشار الواسع لجمعية أبوظبي التعاونية، من أجل تقديم خدمات حضارية للمواطنين المستفيدين من خدمات مراكز بيع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الخدمية قابلة للتوسع لتشمل الكثير من منافذ بيع المواد الغذائية لتغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة، بهدف إيصال خدمات البلدية إلى أقرب مدى من أماكن سكن المواطنين.

الشراكة بين القطاعين

وأشار إلى حرص البلدية على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، ومن هذا المنطلق فإن إتاحة الحصول على المواد الغذائية المدعومة عبر منافذ بيع جديدة في جمعية أبوظبي التعاونية يعكس التزامها بالسعي نحو تطوير الخدمات المقدمة إلى المجتمع بشكل مستمر وصولاً إلى أعلى درجات الرضا، وبالشكل الذي يمكن النظام البلدي من تحقيق تطلعات واحتياجات المجتمع بالشكل الأمثل وفقاً لأعلى المعايير.

أضاف المرر أن هذه الخطوة جاءت للإيفاء باحتياجات المواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته، انطلاقاً من قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة إلى المجتمع.

توفير الوقت

وأوضح المرر أنه سيتمكن المواطنون من الحصول على مخصصاتهم من المواد الغذائية المختلفة والسلع المدعومة عبر عدد من فروع جمعية أبوظبي التعاونية كونها مرحلة أولى، الأمر الذي يوفر عليهم عناء الحضور إلى مراكز استلام المواد والسلع الغذائية المحددة في أبوظبي والمصفح، علماً بأن الجمعية توفر (كاونتر) لخدمة المواطنين بجميع الفروع التي سيتم تقديم خدمة بيع السلع الغذائية من خلالها وإنجاز المعاملات للمتعاملين وتسليمهم المواد المشتراة بشكل مباشر، ووفقاً لأعلى معايير الخدمات الحضارية، التي يحرص عليها النظام البلدي.

إضاءة

تستمر بلدية مدينة أبوظبي في تقديم خدمة البيع للسلع المدعومة للمواطنين، من خلال الموقع الإلكتروني أو الخدمة الذاتية أو مراكز خدمة العملاء التابعة لها.