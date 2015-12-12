مسارات للدراجات الهوائية في دبي بطول 57 كم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد مشروعي تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية والجري في مناطق الورقاء ومشرف ومردف والمزهر والخوانيج، بطول 57 كيلومتراً، بتكلفة 79 مليون درهم، وتقدر فترة تنفيذ المشروع بنحو 12 شهراً.

وقال سعادة مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع المسارات الخاصة للدراجات الهوائية والجري في إمارة دبي، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتنفذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية، وان تكون البنية التحتية في المناطق السكنية مشجعة للسكان لممارسة هذه الرياضة لما لها من فوائد صحية على السكّان، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، لاستخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة لمحبي ممارسة رياضة الدراجات، مؤكداً أن الدول المتقدمة تركز على رفع نسب رحلات المشي ورياضة الدراجات الهوائية.

وأضاف: يتضمن المشروع الأول تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 32 كيلومتراً، في مناطق مشرف ومردف والمزهر والخوانيج، كما يتضمن إنشاء ثلاثة جسور للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارع الخوانيج، وتبلغ تكلفة المشروع 52 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشروع الثاني يتضمن تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 25 كيلومتراً في منطقة الورقاء، وإنشاء جسر للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارع طرابلس، وتبلغ تكلفة المشروع 27 مليون درهم.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن اختيار هذه المناطق تم بناءً على عدة معايير أهمها؛ الكثافة السكانية وجاذبيتها لمستخدمي الدراجات والمناطق المجاورة، إضافة إلى ملائمة المواقع والمعوقات الموجودة، والسلامة المرورية وجذب المشاة، مؤكداً أنه روعي في تصميم المسارات توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات.

افتتاح مضمار سيح السلم ـــ ند الشبا

> إلى ذلك افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية (سيح السلم ـــ ند الشبا)، الذي يبلغ طوله قرابة 23 كيلومتراً، ويربط مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الامارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا، ويشمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم البالغ طوله قرابة 115 كيلومترا على عدد من المرافق العامة، ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و10 نقاط استراحة على طول مسار الدراجات الهوائية، مزودة بمقاعد ومواقف للدراجات.

وقال الطاير: إن هيئة الطرق والمواصلات أعدت في عام 2008 دراسة شاملة حول الدراجات الهوائية، شملت تحديد مسارات الدراجات الواقعة ضمن محرمات الطرق والمسارات المنفصلة، ومواصفات ومعايير فصل هذه المسارات عن ممرات المشاة، ومعالجة مسارات الدراجات الهوائية على التقاطعات، وكذلك مواقفها عموماً وفي محطات النقل الجماعي خصوصاَ، إضافة إلى مساراتها في المناطق الترفيهية، والمواد الممكن استخدامها في تنفيذ المسارات، واللوحات والعلامات المرورية المتعلقة بها ومساراتها، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت في السنوات الماضية مسارات للدراجات بطول أكثر من 178 كيلومتراً، منها 115 كيلومتراً في منطقة سيح السلم، وشارع القدرة، و17 كيلومتراً في شارع جميرا، و11 كيلومتراً في منطقة بردبي المركزية، ومسارات في عدد من المناطق المتفرقة وبالقرب من محطات مترو دبي ومحطات ترام دبي، إضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه حالياً لربط مسار الدراجات في سيح السلم، بمنطقة ند الشبا، بطول قرابة 23 كيلومتراً، كما أنجزت الهيئة مشروع تخصيص مواقف للدراجات الهوائية عند محطات المترو، بخطيه الأحمر والأخضر، ومحطات ترام دبي.

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