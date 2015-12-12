مصرع عاطل إثر سقوطه من على دراجة نارية بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

لقى عاطل بقرية العسالتة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه وذلك أثر سقوطه من على دراجة نارية نتيجة السرعة الجنونية تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمى بوصول (عبدالله - ج) 25 عاما بدون عمل ومقيم قرية العسالتة – دائرة المركز مصاباً ( كسور بعظام الجمجمة، نزيف بالمخ والفم والأنف والأذنين –كدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتوفى عقب وصوله المستشفى بالانتقال والفحص وبسؤال عم المتوفى (ناصر-س)، 50 عاما موظف ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء استقلال المتوفى دراجته النارية، وسيره بطريق شبين الكوم- بركة السبع، وأمام قرية مليج- دائرة المركز، فوجىء بأحد المطبات بالطريق، ولم يتمكن من تفاديه واختل توازنه وسقط أرضاً، ثم حدثت إصابته ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 18505 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2015 م بالعرض على النيابة، قررت التصريح بدفن الجثة .

>