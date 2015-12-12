حبس متهمين من "كوتديفوار" متهمين بسرقة محل مستحضرات تجميل بالبساتين

أمرت المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، بحبس 2 يحملان جنسية من دولة كوتديفوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محل مستحضرات تجميل.

تعود تفاصيل الواقعة لأثناء تفقد الأجهزة الأمنية بالحالة الأمنية بمنطقة البساتين، تمكنت القوات من ضبط شخصين خلال محاولتهما سرقة محل مستحضرات تجميل، وبالكشف عن هويتهما تبين أنهما يحملان جنسية دولة كوتديفوار. وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبمناقشة النيابة العامة للمتهمين بما هو منسوب إليهما، أنكرا تماما ارتكابهما لواقعة السرقة، وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث.