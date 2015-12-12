لو بتكلمى جوزك وماردش ماتزعليش.. الأعمال البصرية تسبب "صمما غير متعمد"

إذا كنتى تعانين من عدم إنصات زوجك لأى محاولات من جانبك لفتح باب الحوار بينما هو منشغل بمشاهدة مباراة كرة قدم أو يقوم بحل الكلمات المتقاطعة، فربما يجب أن تعرفى أنه أمر خارج عن إرادته.

فقد أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن الشخص المنشغل فى عمل بصرى لا يمكنه ببساطة سماع من حوله وكأنه نوع من "الصمم غير المتعمد".

وقال الباحثون من جامعة كوليدج لندن إن أبحاثهم أظهرت أنه عند التركيز الشديد فى عمل يعتمد على البصر بشكل رئيسى لا يتمكن الإنسان من سماع الأصوات من حوله التى يتمكن فى العادة من سماعها بسهولة.

ويشير التصوير بالأشعة إلى أن حاستى البصر والسمع تتشاركان فى سعة محدودة من المخ، وعندما تصبحان فى تنافس تفوز حاسة البصر.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أجرى الباحثون اختبارا على 13 شخصا أظهر أن المخ يستجيب بشكل أقل للأصوات عند التركيز فى عمل يتطلب جهدا بصريا مثل الكلمات المتقاطعة وغيرها، بينما تصبح الاستجابة للأصوات المحيطة أكبر كلما قلت أهمية العمل البصرى.

وأظهرت صور الأشعة لأدمغة هؤلاء المتطوعين أنهم لم يكونوا يتجاهلون الأصوات من حولهم عن عمد بل لم ينصتوا إليها فى الأساس وهو ما أطلق عليه الباحثون اسم "الصمم غير المتعمد".

وقال الباحثون إن الجميع يتعرض لمثل هذه الحالة فى الحياة اليومية، فعلى سبيل المثال عندما تحاول التحدث مع شخص يركز فى قراءة كتاب أو أحد الألعاب أو برنامج تليفزيونى ولا تتلقى إجابة منه قد لا يكون يتجاهلك بالضرورة، بل على الأرجح لم يسمعك فى الأساس.

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