السجن المشدد 5 سنوات لضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب وقتل محامي المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب كريم حمدى المحامي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، بالسجن المشدد خمس سنوات، فى الوقت لم يحضرا المتهمين الجلسة.

وأسندت النيابة العامة إلى ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني ارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه كريم حمدى حتى الموت وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامى المجنى عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما فى ارتكاب جرائم ترويع وعنف.