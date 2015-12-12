أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السجن المشدد 5 سنوات لضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب وقتل محامي المطرية

Google+ Print
السجن المشدد 5 سنوات لضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب وقتل محامي المطرية السجن المشدد 5 سنوات لضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب وقتل محامي المطرية

 

محامي المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب كريم حمدى المحامي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، بالسجن المشدد خمس سنوات، فى الوقت لم يحضرا المتهمين الجلسة.

وأسندت النيابة العامة إلى ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني ارتكاب جريمة تعذيب المجني عليه كريم حمدى حتى الموت وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

 

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامى المجنى عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما فى ارتكاب جرائم ترويع وعنف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا