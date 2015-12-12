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السيطرة على حريق بمخازن "خيش وبلاستيك" فى الغربية دون حدوث إصابات

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السيطرة على حريق بمخازن "خيش وبلاستيك" فى الغربية دون حدوث إصابات السيطرة على حريق بمخازن "خيش وبلاستيك" فى الغربية دون حدوث إصابات
سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الهائل الذى اندلع فى مخازن "خيش وبلاستيك" بقرية محلة خلف، التابعة لمركز سمنود فى محافظة الغربية بطريق "المحلة – المنصورة" دون حدوث إصابات.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا بنشوب حريق فى مخازن "خيش وبلاستيك" بقرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود فى محافظة الغربية، وانتقل اللواء مشير فايز نائب مدير أمن الغربية لقطاع المحلة وسمنود، وقوات الحماية المدنية و5 سيارات مطافى.

وتبين أن المخازن على مساحة 300 متر بدون ترخيص، ومشون بها كميات كبيرة من "الخيش والبلاستيك"، وارتفعت ألسنة اللهب بسبب كميات البلاستيك الموجودة، وتمت السيطرة على النيران، وجارى عمليات التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والنيابة لمباشرة التحقيقات.
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