9 يناير| الحكم في طعن مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»

حددت دائرة السبت بمحكمة النقض، جلسة 9 يناير، للفصل في الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه “جمال وعلاء”، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”.

محكمة النقض في حالة رفضها الطعن، فسيتم تأييد حكم السجن، أما في حالة قبوله، فمن المقرر أن تتحول محكمة النقض لدائرة موضوع، وتصدر حكما في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، قد أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية “قصور الرئاسة” بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

وعقب الحكم، تحفظت قوات الأمن على مبارك ونجليه، اللذين حضرون الجلسة وهم “مخلي سبيلهم”، وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن طرة، لقضاء فترة العقوبة عقب استقطاع مدة الحبس الاحتياطي، فيما عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.