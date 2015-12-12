تأجيل محاكمة متهمي «اقتحام قسم مدينة نصر» لـ 29 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى جلسة 29 ديسمبر الجارى، للإطلاع ، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الهاربين بالقضية.

ولم تستغرق الجلسة سوى عشرة دقائق، تلا خلالها ممثل النيابة العامة أمر الإحالة فى حق المتهمين المحبوسين ، وعددهم ثمانية متهمين، حيث أنكروا جميعًا الإتهامات الموجهة إليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.