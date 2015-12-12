إصابة 6 بينهم 5 طلاب فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأخميم سوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى، بالقرب من قرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 طلاب، تم نقلهم لمستشفى أخميم المركزى والمستشفى الجامعى .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى ‏الشرقى، بالقرب من الأحايوه شرق - دائرة المركز.

تبين أنه أثناء قيادة فضل . ا . م . ح " 40 سنة سائق، ويقيم أولاد يحى بحرى دائرة مركز دار السلام السيارة رقم 7368 هـ.ص.أ أجرة سوهاج، فوجئ بقيام إحدى السيارات، "لا يعلم رقمها أو قائدها"، بقطع الطريق أمامه، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده، ونزوله بالأرض الزراعية المجاورة للطريق، ‏نتج عن الحادث إصابة حسانين . إ . أ . ع " 22سنة ، ويقيم أولاد سالم بحرى دائرة مركز دار السلام "بكدمات بالوجه والفك السفلى والذراع والساق اليمني " ‏و هشام .م . أ " 20 سنة طالب ‏،أحمد . ع . ج "20 سنة طالب ،‏ محمد .ح . ع " 21 سنة طالب، محمد .م . ص " 24 سنة طالب ‏، بسام .ع . أ " 20 سنة طالب – والجميع يقيمون بناحية الخيام – دائرة مركز دار السلام. ‏

تم نقل المصابين لمستشفي أخميم المركزى‏، وتكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال المركز، بتاريخ اليوم وجارى العرض على النيابة العامة .

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