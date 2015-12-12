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سقوط 8 فتيات يحرضن على الفجور داخل ملهى ليلى بفندق فى جاردن سيتى

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سقوط 8 فتيات يحرضن على الفجور داخل ملهى ليلى بفندق فى جاردن سيتى سقوط 8 فتيات يحرضن على الفجور داخل ملهى ليلى بفندق فى جاردن سيتى
أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بحجز 8 فتيات ألقى القبض عليهم داخل أحد الفنادق، بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، والتحريض على الفسق.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى ضباط مباحث الآداب بقيام مجموعة من الفتيات بالتردد على أحد الملاهى الليلية بأحد الفنادق لممارسة أعمال الدعارة، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها، بقيام 8 فتيات بالتردد إلى ملهى ليلى بأحد الفنادق يحرضن على الفسق واستقطاب راغبى المتعة لممارسة أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط 8 فتيات أثناء تواجدهن بالملهى الليلى بجاردن سيتى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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