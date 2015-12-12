صور| الرئيس يشهد توقيع وثيقة النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مراسم التوقيع على وثيقة النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وقدم المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري بتقديم الوثيقة لممثلي الدول العربية الموقِعة عليها، ثم قام الرئيس بمصافحتهم.

> وأضاف السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استقبل أرملة الشهيد عمر حماد المستشار بمجلس الدولة، ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين استشهدا جراء الحادث الإرهابي بمدينة العريش أثناء أدائهما لواجبهما الوطني في مراقبة الانتخابات البرلمانية، حيث أكد السيد الرئيس أن الشهيدين ضحيا بحياتهما في سبيل الوطن، وأضافا علامة مضيئة إلى مسيرة عطاء مؤسسة القضاء الشامخة ورجالها الأوفياء من أجل الوطن، اتصالاً بدورهم الهام في إنفاذ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

> وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، هنأهم خلاله على إعادة افتتاح المقر التاريخي للمجلس. وأكد سيادته خلال الاجتماع على تقديره لرجال القضاء وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مشيداً بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة الذي أنُشيء عام 1946، منوهاً إلى دوره الفاعل في الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، حيث يضم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

> وعقب الاجتماع، صافح الرئيس أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذين قدموا له درع المجلس.