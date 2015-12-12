مقتل 6 جنود بتفجير انتحارى استهدف سجنا على الحدود العراقية السعودية

أعلن مصدر عسكرى عراقى فى قوات حرس الحدود بالانبار اليوم السبت مقتل ستة من عناصر الحرس بتفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدفت مخفرا "سجنا" على الحدود العراقية السعودية فى محافظة الانبار.

وأوضح ضابط برتبة مقدم أن "انتحاريا يرتدى زيا عسكريا ويحمل رتبة نقيب ويقود سيارة عسكرية مفخخة فجر نفسه بمخفر حفر زوية على الشريط الحدودى بين العراق والسعودية غرب ناحية النخيب 400 كم جنوب غرب الانبار".

وأضاف أن "المركبة المفخخة فجرها الانتحارى داخل مقر المخفر مما اسفر عن مقتل أمر الفوج الأول التابع للواء الخامس قيادة حرس الحدود المقدم حسين كولى وخمسة من قوات حرس الحدود واصابة 14 اخرين من قوات حرس الحدود بجروح".

وأسفر التفجير عن تدمير خمسة اليات لقوات حرس الحدود وإلحاق أضرار كبيرة بالمخفر ونقل الضحايا الى الطب العدلى والجرحى الى المستشفى لتلقى العلاج، بحسب المصدر.

واكد الضابط نفسه ان "المخفر تسيطر عليه الأن قوات حرس الحدود".

من جهته، أكد قائممقام قضاء الرطبة بالانبار عماد احمد، وقوع الحادث ومقتل امر الفوج.

ويسيطر تنظيم داعش المسلح على مساحات شاسعة فى محافظة الانبار الصحراوية منذ الهجوم الذى تمكنوا خلاله من فرض سيطرتهم على مدينة الموصل وعدد من المدن فى شمال وغرب البلاد.

وتشترك محافظة الانبار وهى اكبر محافظات العراق مساحة بحدود مع كل من سوريا والاردن والسعودية حيث يسيطر التنظيم على معظم المنافذ الحدودية باستثناء منفذ طربيل مع الاردن لايزال تحت سيطرة الحكومة.

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