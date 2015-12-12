محافظ سوهاج يقرر منح شقتى إيواء لأسرة مواطن بعد انهيار منزلهم

قـــرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج منح شقتى إيواء عاجل لأفراد أسرة المواطن سليمان فايز سليمان من ناحية شندويل البلد بمركز المراغة بعد انهيارمنزلهم، وصرف مبلغ مالى لكل مصاب.

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بصرف عدد 6 كراتين بها مواد غذائية من القوات المسلحة، وعدد 4 بطاطين، وقدمت جمعية الهلال الأحمر عدد 12 بطانية وعدد 6 "حصيرة" وعدد 6 كوبرتات.

>وكان المهندس شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة، تفقد المنزل المنهار وزار المصاب بمستشفى المراغة المركزى.

وأكد بأنه تم إخلاء المنازل المجاورة التى تشكل خطورة، وتم استخراج جميع الأفراد أحياء من المنزل وقت وقوع الحادث، وتم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقرير حالة المنزل المنهار والمنازل المجاورة له واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد توفى نتيجة الحادث صاحب المنزل، وهو سليمان فايز سليمان 61 سنة بمستشفى سوهاج العام وزوجته شادية بخيت بخوم 50 سنة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وإصابة كل من مايكل سليمان فايز سليمان 25 سنة، إصابة بالوجه واليدين والرأس ومحجوز بمستشفى المراغة المركزى، ودينا سليمان فايز سليمان إصابات متعددة، وهى عبارة عن كدمات بالناحية اليسرى بالصدر واشتباه بكسور فى الضلوع، وتم تحويلها إلى كلية الطب بسوهاج، ومارينا عاطف لوندى بعض الكدمات وخرجت من مستشفى المراغة المركزى ويسرى سليمان فايز 12 سنة إصابة بالوجه وجروح بالقدم اليمنى وفروة الرأس وخرج من المستشفى، وهانى سليمان فايز 29 سنة بعض الإصابات السطحية بالجسم، تم دخول الحالات المذكورة عاليه مستشفى المراغة المركزى، ورومانى سليمان فايز سليمان تم نقله مباشرة من مقر الحادث بشندويل إلى مستشفى كلية الطب بسوهاج.

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