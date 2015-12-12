وصول 6500 طن بوتاجاز و350 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء بورتوفيق، استقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى، وعلى متنها 350سيارة قادمة من جدة، يستعد ميناء الأدبية اليوم ، لاستقبال السفينة ايفورى راى، وعلى متنها 14 ألف و22 طن زيوت قادمة من ميناء ينبع السعودى، والسفينة "او ام اورديوم"، وعلى متنها 8 آلاف طن حاويات قادمة من جدة.

وشهد ميناء السخنة، استقبال السفينة "نورثون جيبتور"، وعلى متنها 2898 حاوية بوزن 46 ألف و323 طن قادمة من جدة .

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم، استئناف الحركة الملاحية مع ميناء ضبا السعودى، بعد إعادة فتح ميناء ضبا السعودى، عقب تحسن الأحوال الجوية، حيث يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال العبارة مسرة، وعلى متنها 434 راكب، و 38 سيارة و 17 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 91 شاحنة و79 راكب و 24 سيارة، والسفينة نما اكسبريس، وعلى متنها 61 شاحنة، و 10 راكب و24 سيارة، والسفينة الحرية 2، وعلى متنها 44 شاحنة و 5 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم، استقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 721 راكب، و2 سيارة والسفينة بريدج، وعلى متنها 10 براد و19 تريلا .

كما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 841 راكب، والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة، وعلى متنها 560 راكب منهم 130 معتمر، و3 باص عمرة و11 تريلا و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 28 براد و 11 تريلا و 150 طرد سمك .