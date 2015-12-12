شاب عاق يهشم رأس أمه بقطعة حديدية لرفضها بيع منزلهما بالشرقية

أنهى شاب حياة أمه بضربها بقطعة حديدية على وجها لرفضها بيع المنزل المقيمين به، بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق، وتم ضبطه وعرضه على نيابة مشتول السوق للتحقيق معه، برئاسة محمد التونسى وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول بلاغ من "حسن ع ح" 68 سنة بالمعاش، بقيام نجله " محمد " 28 سنة نقاش، بالتعدى على والدته " فايزة ح " 56 سنة ربة منزل، بقطعة حديدية على وجها، لرفضها بيع المنزل المقيمين به.

وتمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق برئاسة المقدم ماهر سالم، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة بمشتول السوق.