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ننشر أسماء 27 مصابًا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف

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ننشر أسماء 27 مصابًا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف ننشر أسماء 27 مصابًا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف
أصيب 27 شخصًا، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارتين أجرة وحافلة، بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة الواسطى شمال بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى، منذ قليل، 27 مصاباً، وهم:

"ثريا محمد عطية- 18 سنة، أحمد جمعة عبد المولى- 37 سنة، أسماء سيد أحمد -25 سنة، صفاء عمر يوسف - 19 سنة، دعاء عبد الله - 16 سنة، ثريا ياسين معوض - 19 سنة، نعمة جمال معوض - 19 سنة، منصور محمد عبود - 27 سنة، عبد الباقى محمد مؤمن - 17 سنة، نورا عبد التواب - 19 سنة، أبو سيف أحمد محمد - 16 سنة، أسماء جمال مؤمن - 19 سنة، ناجى عبد الحميد عطا - 15 سنة، مختار احمد سعد- 20 سنة، ربيع عبد الغنى أحمد - 20 سنة، صالح أحمد عبد الله - 55 سنة، محمد بدوى حسين - 40 سنة، سيد على مصطفى - 55 سنة، محمد ياسين - 27 سنة، حسام نادى محمد - 25 سنة، محمد صالح عبد الباقى - 22 سنة، شعبان أمين زى- 55 سنة، أحمد على سيد - 25 سنة، محمد محمد ياسين - 17 سنة، ناجى أحمد سلامة - 35 سنة، أحمد رمضان - 19 سنة، فاطمة محمد عبد الله - 8 سنوات".

وتتراوح الإصابات ما بين كسور وكدمات، ويتم عمل الإسعافات اللازمة داخل مستشفى الواسطى المركزى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة المرور برفع السيارات، وإعادة حركة السير مرة أخرى.

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مصر 365