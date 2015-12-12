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السيسى يجتمع بأعضاء مجلس الدولة.. ويشيد بأداء المؤسسات القضائية

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السيسى يجتمع بأعضاء مجلس الدولة.. ويشيد بأداء المؤسسات القضائية السيسى يجتمع بأعضاء مجلس الدولة.. ويشيد بأداء المؤسسات القضائية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، هنأهم خلاله على إعادة افتتاح المقر التاريخى للمجلس.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على تقديره لرجال القضاء وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مشيداً بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة الذى أنُشيء عام 1946، مشيراً إلى دوره الفاعل فى الفصل فى المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، حيث يضم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

وعقب الاجتماع، صافح الرئيس أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذين قدموا له درع المجلس.

وكان الرئيس السيسى، افتتح صباح اليوم المقر التاريخى لمجلس الدولة على ضفاف النيل بالجيزة، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له، وحضر مراسم الافتتاح المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والسادة نواب رئيس مجلس الدولة.


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