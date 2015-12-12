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مناقشة عقود الغاز الإسرائيلية بمؤتمر التحكيم الدولى بشرم الشيخ

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مناقشة عقود الغاز الإسرائيلية بمؤتمر التحكيم الدولى بشرم الشيخ مناقشة عقود الغاز الإسرائيلية بمؤتمر التحكيم الدولى بشرم الشيخ
يبدأ بعد قليل المؤتمر العربى الثانى للاتحاد العربى للتحكيم الدولى فى شرم الشيخ، التحكيم فى منازعات البترول والغاز والثروة المعدنية، تحت رعاية وزير العدل بدولة ليبيا، وبرئاسة سامح عاشور نقيب المحامين وحسن حماد الأمين المساعد الاتحاد العربى التحكيم الدولى.
>اليوم السابع -12 -2015
>ويتم مناقشة كافة مشاكل العقود الإسرائيلية الخاصة بالبترول والغاز الطبيعى وكذلك القوانين الدولية التى تحكم تداول الثروة المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط البترول.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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