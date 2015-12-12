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السيسى لأرملة المستشار عمر حماد: زوجك شهيد مضىء فى تاريخ الوطن

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السيسى لأرملة المستشار عمر حماد: زوجك شهيد مضىء فى تاريخ الوطن السيسى لأرملة المستشار عمر حماد: زوجك شهيد مضىء فى تاريخ الوطن
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرملة الشهيد عمر حماد المستشار بمجلس الدولة، ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين استشهدا جراء الحادث الإرهابى بمدينة العريش أثناء أدائهما لواجبهما الوطنى فى مراقبة الانتخابات البرلمانية،

وأكد الرئيس أن الشهيدين ضحيا بحياتهما فى سبيل الوطن، وأضافا علامة مضيئة إلى مسيرة عطاء مؤسسة القضاء الشامخة ورجالها الأوفياء من أجل الوطن، اتصالاً بدورهم الهام فى إنفاذ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

جاء ذلك أثناء افتتاح الرئيس السيسى المقر التاريخى لمجلس الدولة على ضفاف النيل بالجيزة، صباح اليوم، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له.

حضر مراسم الافتتاح السيد المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة.
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