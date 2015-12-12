سقوط عاطل وراء تزوير المستندات الرسمية وبيعها للمواطنين بالمطرية

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على عاطل، تخصص فى تزوير المستندات الرسمية وختمها بخاتم الجمهورية المقلد، وتم ضبط بحوزته العديد من العقود والشهادات والمستندات الرسمية المزورة، واعترف بتزوير المستندات بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العميد أيمن لقيه، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، معلومات مفادها قيام "محمود ع ع" 60 سنة، عاطل، ومقيم المطرية، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1014 لسنة 2002م القاهرة الجديدة "أموال عامة"، بتزوير المستندات والمحررات الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها للجهات الحكومية.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه أثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته توكيل بيع سيارة رقم 42249 نقل القاهرة باسم نصر عياد حنا منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر أول ممهور بخاتم شعار الجمهورية " مزور"، وتوكيل إدارة دراجة نارية رقم 366712 القاهرة باسم علاء حمزه سعد ـ ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، وعقد بيع سيارة رقم 169180 نقل شرقية باسم جمال عبد الحى عبد الحميد منسوب صدوره لمكتب توثيق نادى بركة الحاج ــ دائرة قسم شرطة المرج ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور".

كما تم ضبط شهادة منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة موجهة لمدير هيئة التأمينات الاجتماعية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، وطلب فحص فنى خاص بالسيارة خاص بالسيارة رقم 169180 ملاكى القاهرة ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، وعقد بيع سيارة رقم 161980 نقل الشرقية باسم معرض الفضل لتجارة السيارات لصالح هانى رمضان عبد الفتاح على ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور".

وبمناقشته اعترف بقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع "حسن طه مصطفى" والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 4046 لسنة 2015م جنح القاهرة الجديدة ثالث "تزوير"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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