السلطات الفنلندية تعتقل عراقيين يشتبه فى ضلوعهما بمجزرة سبايكر بتكريت

أعلنت سلطات فنلندا توقيف شقيقين عراقيين للاشتباه فى ضلوعهما فى مجزرة قاعدة سبايكر، التى وقعت فى تكريت العراقية العام الماضى وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

واعتقلت الشرطة- حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية السبت، الشقيقين التوأم، وخضعا للتحقيق بشبهة تورطهما فى قتل 11 شخصا بالرصاص، وتم الاعتماد فى الاتهام على شريط فيديو للمجزرة نشره التنظيم، وأوضح المفوض المسئول عن التحقيق أنه لم يتم إخفاء وجهى المتهمين لدى قيامهما بإعدام الضحايا.

وكان الشقيقان قد وصلا إلى فنلندا فى سبتمبر الماضى، إلا أن الشرطة لم تؤكد ما إذا كانا طلبا اللجوء.

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