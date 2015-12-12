أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات الفنلندية تعتقل عراقيين يشتبه فى ضلوعهما بمجزرة سبايكر بتكريت

Google+ Print
السلطات الفنلندية تعتقل عراقيين يشتبه فى ضلوعهما بمجزرة سبايكر بتكريت السلطات الفنلندية تعتقل عراقيين يشتبه فى ضلوعهما بمجزرة سبايكر بتكريت

أعلنت سلطات فنلندا توقيف شقيقين عراقيين للاشتباه فى ضلوعهما فى مجزرة قاعدة سبايكر، التى وقعت فى تكريت العراقية العام الماضى وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

واعتقلت الشرطة- حسبما أفادت قناة سكاى نيوز السبت، الشقيقين التوأم، وخضعا للتحقيق بشبهة تورطهما فى قتل 11 شخصا بالرصاص، وتم الاعتماد فى الاتهام على شريط للمجزرة نشره التنظيم، وأوضح المفوض المسئول عن التحقيق أنه لم يتم إخفاء وجهى المتهمين لدى قيامهما بإعدام الضحايا.

وكان الشقيقان قد وصلا إلى فنلندا فى سبتمبر الماضى، إلا أن الشرطة لم تؤكد ما إذا كانا طلبا اللجوء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة