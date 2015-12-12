طائرات التحالف العربى تقصف مواقع الحوثيين فى تعز

واصلت طائرات دول التحالف العربى قصفها لمواقع ميليشيات الحوثيين وصالح فى تعز باليمن، حيث استهدفت فجر السبت، تجمعاتهم فى جامعة تعز وحبيل سلمان غرب المدينة ومواقعهم فى جبل النار بمدينة المخا الساحلية على البحر أحمر، فى الوقت الذى قامت فيه البوارج البحرية بقصف تحصيناتهم بمديرية موزع المجاورة للمخا.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز- فى تقريره عن العمليات العسكرية أمس- أن الطائرات قصفت مواقع الميليشيات فى منطقة الراهدة والشريجة على الحدود بين تعز ولحج جنوب اليمن ومواقعهم فى المسراخ والضباب، مما أدى إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية.

وأوضح المركز أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع الميليشيات فى نجد قسيم والمسراخ غرب تعز، واستطاعت تحرير عدد من المواقع التى كانوا يسيطرون عليها، وقطعت خطوط الإمداد عنهم فى المنطقة، فيما قامت المدفعية بقصف تمركزهم بجبهة الضباب فى الغرب.

وأشار إلى أن 23 من عناصر الميليشيات قتلوا فى المعارك وقصف الطائرات، وأصيب 36، فيما قتل 4 من المقاومة وأصيب 22 آخرون، بالإضافة إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 22 نتيجة قصف الميليشيات للأحياء السكنية.

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