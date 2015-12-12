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توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة نقل زلط بالبحيرة

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توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة نقل زلط بالبحيرة توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة نقل زلط بالبحيرة
توقف، منذ قليل، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط على الطريق دون حدوث إصابات.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء والزلط أعلى كوبرى أبو حمص واصطدامها بسيارة أخرى وأدى ذلك إلى توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى تماما وتكدس السيارات عليه لعدة كيلو مترات.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والانقاذ البرى، لإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى،
>وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365