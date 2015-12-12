فيديو يستعرض العلامات الصامتة التى تكون دليلا على إصابتك بمرض السكر

قد تستيقظ من النوم فجأة تشعر بالعطش الشديد أو الجوع، بالإضافة إلى دخول الحمام بكثرة، ولا تنتبه لهذه الأعراض أنها قد تكون دليلا على إصابتك بمرض السكر وتسمى العلامات الصامتة.

وحول هذا استعرض فيديو نشر على الموقع الإلكترونى "ريدرز دايجست" الأمريكى، علامات صامتة قد تكون دليل على الإصابة بمرض السكر من خلال شرح توضيحى على جسم الإنسان، ومنها:

1- دخول الحمام بكثرة.

>2- فقدان الكثير من الوزن.

>3- الشعور بالعطش أكثر من اللازم.

>4- الشعور بالضعف والجوع.

>5- معظم الوقت تشعر بالتعب والإرهاق.

>6- الشعور بحالة مزاجية سيئة والغضب.

>7- عدم وضوح الرؤية بشكل جيد.

>8- التئام الجروح ببطء.

>9- الشعور برعشة فى القدمين.

>10- التعرض المستمر للالتهابات المسالك البولية.

وحسب التقرير، أشارت دراسات جديدة إلى أن 25% من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى، تعرضوا لعلامات خفية وتم العرف على الإصابة بالمرض عن طريق الصدفة وإجراء اختبار السكر، لذا من الضرورى للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بمرض السكر إجراء الفحوصات اللازمة للاكتشاف المبكر للإصابة بمرض السكر .



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