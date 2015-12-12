فوائد نوم القيلولة لمدة نصف ساعة على الجهاز المناعى والضغط

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة البروفسور بريس فارو العاملون فى مركز النوم واليقظة الفرنسى أن هناك فوائد عديدة لنوم "القيلولة" الذى يبدأ بعد 6 ساعات من شروق الشمس وهو الوقت الذى يخفض فيه اليقظة والانتباه لدى الشخص والأخطاء التى يمكن أن يقع فيها لأن اليقظة بعد القيلولة التى تستغرق نصف ساعة تخفض من حوادث الطرق خاصة بالنسبة للشباب الذين يقودون السيارات لفترات من الليل المتأخرة فهى أعلى من تأثير مادة الكافيين على الانتباه والتيقظ.

وقام فريق البحث بتحليل البول واللعاب بعد الحرمان من النوم ليلا ويتبعه عدم أخذ قسط من الراحة مثل القيلولة نهارا فى اليوم التالى وذلك لمعرفة العلاقة بين النوم والجهاز المناعى وأجهزة الضغط.

وبعد التحليلات لاحظ الباحثون هبوط هرمون السيتوكين الذى يلعب دورا أساسيا فى الدفاع على مستوى الجهاز الدفاعى فى الفم والذى يرتفع بعد مرور 30 دقيقة من النوم.

كما لاحظ العالم الفرنسى بريس فوردا أنه بعد ليلة محدودة من النوم فإن هؤلاء الأشخاص يعانون من نقص فى مستوى هرمون الجهاز العصبى ولكن بعد نوم القيلولة لمدة 30 دقيقة ترتفع نسبة هذه الهرمونات ما يجعل نوم القيلولة يساعد على تخفيض الضغوط النفسية والذى يؤثر على الجهاز المناعى.

كما لاحظ العالم الفرنسى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فى النوم ويتمتعون بصحة جيدة يرتفع لديهم الإحساس بالألم ولكن بعد قسط من الراحة يتلاشى هذا الألم وفقا لاختبارات الإحساس بالحرارة والبرودة والضغط فى مناطق مختلفة من الجسم مثل أسفل الظهر والفخذ والشوكة العضلية.

ولم تنته بعد فوائد هذه القيلولة التى أوضحها طبيب القلب البريطانى الذى أثبت أنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض 10% من خطورة السكتة الدماغية، كما يخفض من تناول الأدوية المضادة للضغط المرتفع خاصة عقاقير الألم والفيتامينات التى تساعد على تنشيط الجهاز المناعى.

كما أشارت الدراسة - التى أجراها الباحثون فى المعهد الوطنى للوقاية والتعليم للصحة - أن الفرنسيين ينامون فى المتوسط 7 ساعات أى أقل بساعتين منذ ما كان عليه منذ 100 عام، كما أن هناك من ينامون 6 ساعات فقط.

وأوضحت الدراسة - التى أجريت فى جامعة كاليفورنيا الأمريكية - أن 3 مجموعات من الشعوب فى تنزانيا وناميبيا وبوليفيا أن هؤلاء الجماعات تنام فى المتوسط 6 ساعات ونادرا ما يحتاجون إلى فترة القيلولة وقد تبين أنهم لا يعانون من البدانة ولأضغط الدم المرتفع بالمقارنة بالجامعات التى تعيش فى المجتمعات الصناعية.

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