أسباب خفية تؤدى إلى انخفاض المناعة.. أبرزها قلة النوم وتناول السكريات

كثير من الأشخاص يتناولون الأطعمة الغذائية لتقوية الجسم وتعزيز المناعة لكنهم قد يجهلون العديد من الأشياء التى تقلل من مقاومة الجسم للأمراض.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن بعض الأشياء الخفية والمجهولة التى تقلل من قوة المناعة، وتشمل:

1- قلة النوم

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>تشير الدراسات إلى أن الناس الذين يعانون من الحصول على كمية كافية من النوم الكافى (أقل من 6 ساعات) أو العاملين بنظام النوبات "الشفتات" أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا.

وأوضح الباحثون أن المناعة تتأثر بجودة النوم حيث إن الحصول على قسط كافٍ من النوم ينظم دورة الساعة البيولوجية التى تلعب دوراً كبيراً فى تعزيز المناعة والسيطرة على الإجهاد وتعزيز المزاج أيضاً.

2- السكر

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>كشفت العديد من الدراسات أن الاطعمة المصنعة والسكريات المكررة هى وليمة للبكتيريا السيئة والخميرة والفطريات، حيث أنها تتغذى على السكريات.

وأوضح الباحثون أن فرط نمو البكتيريا يمكن أن يعرقل وظيفة الجهاز المناعى بشكل خطير، حيث إن خلايا الدم البيضاء تتعرض لهجوم كبير من ارتفاع نسبة السكر، لافتين إلى أن هذا الأمر يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.