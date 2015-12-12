وكيل صحة البحيرة: البقرة المبروكة خرافة وإدرار اللبن "أمر طبيعى"

أكد الدكتور "علاء عثمان" وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تعليقا على حالة الجدل التى تشهدها قرية كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية إثر ظهور بقرة يدعى أصحابها بأنها مباركة، ويساهم لبنها فى علاج الكثير من الأمراض المزمنة على رأسهم أمراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية.

وشدد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة مواجهة تلك الظواهر الغريبة المروجة للخرافة (البقرة المبروكة)، موضحا أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الطب البيطرى وأخذ عينات من لبن تلك البقرة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور "حمدى الطباخ" وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من هذا الأمر بالتعاون مع الطب البيطرى، مضيفا أنه سيتم إرسال فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة اليوم لأخذ عينات من هذا اللبن لتحليله فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، مضيفا أن نتيجة تحليل العينة سيتظهر خلال أسبوع، مشيرا إلى أن النتيجة ستكشف للمواطنين حقيقة الأمر، وهى أن إدرار هذا اللبن من البقرة طبيعى ولا دخل له فى علاج الأمراض.

وشدد الطباخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على أن ما حدث مع تلك البقرة طبيعى جدا فعملية إدرار اللبن من الثدييات تحدث طبيعية نتيجة إفراز هرمون الحليب (البرولاكتين) فى حالتى الحمل والإنجاب، وتحدث عملية إدرار اللبن أيضا فى حالة ارتفاع هرمون الحليب ويرجع الأطباء البيطريين أسباب ارتفاع هرمون الحليب لزيادة إفراز غالبا ما تكون نتيجة لوجود أورام، وغالبا ما تكون حميدة، ولكنها تؤدى إلى زيادة إفراز هذا الهرمون وفى بعض الأحيان قد تكون الأسباب غير معروفة، ويتم اكتشاف ارتفاع هرمون الحليب عند تحليل الدم عند الاشتباه فى ذلك نتيجة وجود إفراز من الحلمة لدى غير المرضعات أو عند حدوث تأخر فى الحمل.

وتابع، أحب أن أبعث برسالة اطمئنان لقرأ "اليوم السابع" وهى أن هذا الأمر طبيعى جدا ولا دخل له فى علاج الأمراض نهائيا ولابد من التصدى لهذه الظواهر الغريبة.

وشدد الطباخ على أنه سيتم تشكيل فريق من الطب الوقائى والعلاجى ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة اليوم للتعاون مع الزملاء فى الطب البيطرى لأخذ عينات من لبن تلك البقرة لتحليلها، وأنهى الطباخ حديثة قائلا إن النتيجة الطبيعية المتوقعة لنزول لبن تلك البقرة ستكون غالبا نتيجة لوجود خلل هرمونى يؤدى لنزول اللبن دون حمل.



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