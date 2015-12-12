بالصور.. "لعب العيال" يحرق "ورق" بـ5 ملايين جنيه داخل مصنع بالعبور

أنقذت العناية الإلهية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، من كارثة بعد أن قام طفل يدعى "كريم يوسف" 15 سنة بالعبث بقداحة بمصنع مصر للورق، ما أدى لاشتعال النيران بالورق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع مصر للورق بمدينة العبور، وتم إخمادها ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع مصر للورق بالمنطقة الصناعية "ب ج" بدائرة القسم، انتقل على الفور اللواء محمد عبد المقصود مدير الحماية المدنية والعقيد عماد عياد وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وتم الاستعانة بعدد 15 سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع مصر لتحويل الورق ملك المدعو "ثروت ثابت" 64 سنة شريك متضامن بالمصنع – القاهرة الكائن بالقطعة رقم 27006 بالمنطقة الصناعية ( ب ج ).

وبالمعاينة تبين أن المصنع على مساحة 15 ألف متر تقريباً مكون من جمالون حديدى على مساحة 3500 متر مكعب ومبنى إدارى مكون من طابقين على مساحة 150 مترا، وباقى المساحة أرض فضاء على مساحة 1300 متر تقريباً ومخزن بها عدد 700 بكرة ورقية كبيرة الحجم، وأتت النيران على حوالى عدد 300 بكرة ورقية، وقد اندلع الحريق الساعة 5 مساءً وتم إخماده الساعة 8 مساءً،

>ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال المدعو "يوسف خلف" 34 سنة خفير خصوصى بالمصنع ومقيم – دائرة القسم، قرر نشوب الحريق نتيجة قيام نجله المدعو "كريم يوسف" 15 سنة ومقيم ذات الناحية بالعبث بقداحة، ما أدى لاشتعال النيران بالورق، وبسؤال مالك المصنع أيد ذلك ولا يتهم أو يشتبه فى نشوبه جنائياً، كما أضاف أن المصنع مؤمن عليه وتقدر التلفيات بحوالى 5 ملايين جنيه.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 8843 إدارى قسم العبور لسنة 2015م ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.