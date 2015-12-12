مصرع 3 أطفال تناولوا أقراصا تستخدم فى حفظ الغلال بالبحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم، جراء تناولهم أقراص المبيدات التى تستخدم فى حفظ الغلال بقرية إمليط التابعة لمركز إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن، يفيد بوفاة كل من "محمد.ع" 13 سنة طالب إعدادى، "إسلام.م" 13 سنة طالب إعدادى، "أحمد.ع" 13 سنة طالب ثانوى فور وصولهم لمركز السموم بمستشفى جامعة طنطا.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية بهم وأرجع أسباب الوفاة لحدوث تسمم فسفورى نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية.

ومن جانبه أكد اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، لكشف غموض الحادث خاصة بعد العثور على عدد من الأقراص داخل ملابس الأطفال.