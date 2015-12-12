بدء وقفة أطباء التأمين بمستشفيات 6 أكتوبر بالدقى ومدينة نصر

بدأت منذ قليل، الوقفة الاحتجاجية، التى ينظمها أطباء التأمين الصحى، بمستشفى 6 أكتوير بالدقى، ومستشفى التأمين بمدينة نصر، للمطالبة بمساواتهم بالأطباء العاملين بوزارة الصحة، بمشاركة الدكتورة مني مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء.

وقال أحد الأطباء المشاركون بالوقفة لـ"اليوم السابع "، إن القوانين تنص علي مساواة أطباء وزارة الصحة بالعاملين بالتأمين الصحى، إلا أن الوزارة لا تطبق هذا وتميز أطباء الصحة عن التأمين - على حد قوله - وطالبنا مرارا وتكرارا، لكن لم تكن هناك أى استجابة.

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كما نظم أطباء مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وقفة احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بالأطباء العاملين بوزارة الصحة، أمام مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، بحضور الدكتور على محروس مدير المستشفى والدكتور إيهاب الطاهر نقيب عام نقابة الأطباء.

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وقال مدير المستشفى لـ"اليوم السابع "، ان هذه الوقفة عبارة عن رمز من أطباء الهيئة اللذين لم يطبق عليهم الكادر الأساسى مثل نظرائهم من أطباء وزارة الصحة، مما أدى إلى عدم رغبة الأطباء الجدد فى الالتحاق بالهيئة، حيث يتقاضى طبيب هيئة التأمين الصحى 1300 جنيه بالحوافز، بينما يتقاضى طبيب وزارة الصحة 3000 جنيه، حيث بدأ اطباء الهيئة، فى إلغاء انتدابهم، والعودة إلى وزارة الصحة.

وطالب مدير المستشفى، بسرعة تفعيل التشريع الذى يساويهم مع أطباء وزارة الصحة، ورد وزارة المالية لحقوق أطباء التأمين الصحى.