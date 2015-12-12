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أمن الشرقية: ضبط المتهمين بخطف طالب ثانوى.. وعمه الإخوانى وراء الواقعة

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أمن الشرقية: ضبط المتهمين بخطف طالب ثانوى.. وعمه الإخوانى وراء الواقعة أمن الشرقية: ضبط المتهمين بخطف طالب ثانوى.. وعمه الإخوانى وراء الواقعة
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأنه تم ضبط المتهمين بخطف طالب ثانوى، وتبين أن عمه الإخوانى وراء واقعة خطف الطالب، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أمجد فتحى مأمور قسم ثانى الزقازيق، يفيد بلاغ بقيام مجهولين بخطف "عبد الرحمن م ال" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، من أمام منزله بمنطقة القومية أمام المارة، وذلك أثناء توجهه لمركز للدروس الخصوصية بالمنطقة، ولاذ الجناة بالفرار داخل سيارة ملاكى.

وقامت أسرة الطالب بتحرير المحضر رقم 8147 إدارى قسم ثانى الزقازيق، وتبين من التحريات الأولية أن أسرة الطالب تلقت اتصالا تليفونيا من المختطفين، وطالبوه بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، مقابل عودة الطالب سالمًا.


>- مجهولون يخطفون طالب ثانوى بمدينة الزقازيق ويطلبون فدية 5 ملايين جنيه

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