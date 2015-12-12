أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وعلى مصيلحى وأسامة العبد أول الحضور

Google+ Print
لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وعلى مصيلحى وأسامة العبد أول الحضور لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وعلى مصيلحى وأسامة العبد أول الحضور
فتحت لجان استقبال نواب البرلمانأبوابها فى تمام الساعة العاشرة، فى رابع أيام عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بيانات واستخراج كارنيهات العضوية .

بدأ أعضاء مجلس النواب الفائزون فى المرحلة الثانية، التوافد على مقر مجلس النواب، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية، فى مقدمتهم الدكتور محمد الحمادى المستقل عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط، ود. أبو المعاطى مصطفى عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط، وعلى مصيلحى وزير التضامن الأسبق عضو البرلمان عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق عن دائرة دمياط.

ويبدأ النواب فى ملىء استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال إجراءات استخراج كارنيه العضوية. وقد خصصت الأمانة العامة اليوم السبت، لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزين عن محافظات الشرقية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء.

كما خصصت الأمانة العامة غدا الأحد لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزون فى المرحلة الثانية، ممن لم يتمكنوا من الحضور فى مواعيدهم المحدده سلفا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- مفاجأة.. ترشيح الخطيب ورانيا علوانى وأبو ريدة فى قائمة الـ28 بالبرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365