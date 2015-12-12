لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وعلى مصيلحى وأسامة العبد أول الحضور

فتحت لجان استقبال نواب البرلمانأبوابها فى تمام الساعة العاشرة، فى رابع أيام عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بيانات واستخراج كارنيهات العضوية .

بدأ أعضاء مجلس النواب الفائزون فى المرحلة الثانية، التوافد على مقر مجلس النواب، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية، فى مقدمتهم الدكتور محمد الحمادى المستقل عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط، ود. أبو المعاطى مصطفى عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط، وعلى مصيلحى وزير التضامن الأسبق عضو البرلمان عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق عن دائرة دمياط.

ويبدأ النواب فى ملىء استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال إجراءات استخراج كارنيه العضوية. وقد خصصت الأمانة العامة اليوم السبت، لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزين عن محافظات الشرقية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء.

كما خصصت الأمانة العامة غدا الأحد لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزون فى المرحلة الثانية، ممن لم يتمكنوا من الحضور فى مواعيدهم المحدده سلفا.

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