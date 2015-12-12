حسين فهمي وسمير عانوتي يزوران "راشد"

زار الفنان حسين فهمي السفير الإقليمي للأولمبياد الخاص للمنطقة العربية وشمال أفريقيا، وسمير عانوتي المستشار الإقليمي في الشرق الأ وسط وشمال أفريقيا لمنظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، يرافقهم لفيف من الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مركز راشد للمعاقين، بحضور لفيف من وسائل الإعلام، حيث كان في استقبالهم السيدة مريم عثمان المدير العام وعضوي مجلس إدارة المركز جورج بشارة ومحمد عبدالجليل مصبح، كما استقبل طلبة المركز الضيوف بباقات الورود ثم جالوا أقسام المركز وفصوله وورشه المهنية التي تسهم في علاج وتدريب وتأهيل نحو 300 طالب وطالبة من ذوي الإحتياجات الخاصة الدارسين بالمركز.

وقدم طلبة المركز استعراضات درامية وحركية مستوحاة من أفلام النجم حسين فهمي، أثارت إعجاب الحضور، وقام أحد الطلبة بتقديم هدية رمزية من صنع طلبة المركز إلى الضيوف، وتسلم كل ضيف درع المركز التكريمية.