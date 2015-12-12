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عاجل : مستشفي حكومي تتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي

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عاجل : مستشفي حكومي تتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي عاجل : مستشفي حكومي تتحول لشبكة دعارة بنجع حمادي

قام أهالي منطقة بجانب مستشفي مهجورة حكومية بنجع حمادي بإبلاغ المباحث بقنا، حيث أفاد البلاغ أن هناك مجموعة من الأفراد متكونين من 3 إناث و3 ذكور، قاموا بالدخول إلي مستشفي مهجورة بنجع حمادي حيث قام أهالي المنطقة بإبلاغ مباحث قنا بعد التأكد من أنهم يفعلون شئ خارج عن الأدب العام ويمارسون عمل غير آدبي داخل هذه المستشفي المهجورة.

حيث تلقي اللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية بمحافظة قنا إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بأنه تم القبض علي مجموعة من 6 أشخاص، وذلك خلال تواجدهم داخل مستشفي “المستوصف القديم” بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا أثناء ممارستهم الرذيلة، وعلي الفور تم التدخل من قبل المباحث بمركز نجع حمادي وتم القبض عليهم حيث كانت هذه المجموعة متكونين من 3 إناث و3 ذكور.

حيث قام أهالي المنطقة بملاحظة دخول هؤلاء الأشخاص من ذكور وإناث إلي مستشفي المستوصف القديم والتي هي مهجورة ولم يدخلها أي شخص منذ فترة طويلة حث كانوا يقوموا بفعل منافي للآداب العامة.

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