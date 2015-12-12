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الوليد بن طلال لدونالد ترامب: أنت عار على أمريكا

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الوليد بن طلال لدونالد ترامب: أنت عار على أمريكا الوليد بن طلال لدونالد ترامب: أنت عار على أمريكا

>وصف الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال المرشح الجمهورى المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة دونالد بأنه "عار على أمريكا" بعد دعوته لحظر دخول المسلمين للبلاد وطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسى الأمريكى.

وفجر ترامب غضبا دوليا عندما أدلى بتصريحاته ردا على هجوم كاليفورنيا الذى أطلق فيه زوجان مسلمان النار عشوائيا فقتلا 14 شخصا الأسبوع الماضي. وقالت السلطات إن المهاجمين تبنيا الفكر المتطرف، وقال الوليد فى حسابه على موقع تويتر مخاطبا ترامب "أنت عار ليس على الحزب الجمهورى فحسب لكن على أمريكا كلها."

وأضاف "انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية لأنك لن تفوز أبدا."، وخلال ساعات جاء رد ترامب على تويتر حيث قال "الأمير الوليد البليد يريد أن يتحكم فى ساستنا فى الولايات المتحدة بأموال الوالد.. لن يستطيع عمل ذلك إذا انتُخبت."

وتكبد ترامب خسائر فى أعماله بالشرق الأوسط بسبب تصريحاته حيث أوقفت سلسلة من المتاجر الكبرى مبيعات منتجات "ترامب هوم" من المصابيح والمرايا وصناديق المجوهرات.

ويوم الخميس قامت مؤسسة داماك العقارية فى دبى التى تبنى مع ترامب مجمعا للجولف بتكلفة قدرها ستة مليارات دولار بإزالة اسمه وصورته من المجمع، وللأمير الوليد حصص فى عدد من المؤسسات العالمية منها تويتر وسيتى جروب. وقال فى يوليو تموز الماضى إنه سيتبرع بمبلغ 32 مليار دولار للأعمال الخيرية فى السنوات القادمة من خلال مؤسسة "الوليد للإنسانية".
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