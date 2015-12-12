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إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجى بشأن جزر متنازع عليها

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إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجى بشأن جزر متنازع عليها إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجى بشأن جزر متنازع عليها

>فى معرض رده على البيان الختامى لاجتماع قمة مجلس التعاون الخليجى الذى عقد فى الرياض، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن" جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من الأراضى الإيرانية".

كان مجلس التعاون الخليجى قد أكد فى قمته الـ36 التى عقدت الأسبوع الماضى فى الرياض على مواقفه "الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة"، وأكد حسين جابر أنصارى ان تكرار المزاعم الواهية، لا يؤثر على وحدة الأراضى الإيرانية و"نعتبره موقفا غير بناء" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال أنصاري" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اذ ترفض بشدة أى تصريحات غير مسؤولة عن وحدة الأراضى الإيرانية، تضع العلاقات القائمة على الود وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام وحدة الأراضى ودول الجوار فى أولويات سياستها ومستعدة لتعزيز وإرساء اسس العلاقات الودية على أساس المبادئ المذكورة لما يسهم فى تبديد التهديدات وحل المشاكل الإقليمية بما فيها الارهاب".

وأوضح أن إيران أكدت مرارا أن تكرار مثل هذه المزاعم الخاوية بشان الجزر الإيرانية مرفوض من الأساس ولا يمكن أن يؤثر على الحقائق التاريخية.
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