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القبض على تاجر ملابس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى المحلة

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القبض على تاجر ملابس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى المحلة القبض على تاجر ملابس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى المحلة
ألقى ضباط المباحث الجنائية بالمحلة فى محافظة الغربية، القبض على تاجر ملابس، مقيم عزبة خضر دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وبحوزته 2 بندقية ألى وخرطوش و200 طلقة آلى و25 طلقة خرطوش.

كانت معلومات قد وردت للرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، بحيازة المتهم "إبراهيم ع غ و" 32 سنة، تاجر ملابس، مقيم بعزبة خضر دائرة القسم، أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، شكل فريق بحث تحت إشرافه قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم العقيد وليد الجندى وكيل الفرع وضباط فرع البحث الجنائى، وضباط وحدة مباحث قسم ثالث المحلة.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته "بندقية الى عيار 7,62×39 تحمل رقم 16547، و3 خزينة آلى و200 طلقة لذات العيار، وبندقية خرطوش تركى، و25 طلقة خرطوش)، وتحرر المحضر 7681 جنايات قسم ثالث المحلة لسنة 2015، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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