السيسي يفتتح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر، بعد إعادة ترميمه وتجديده، وقام بجولة تفقدية داخل القصر.

وشهد رئيس الجمهورية، مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى ترأسه جمهورية مصر العربية، ويضم عدد من الدول العربية وهى “البحرين، الأردن، تونس، لبنان،فلسطين، العراق، موريتنيا، الإمارات، اليمن، الجزائر،المغرب”.

رافق الرئيس، كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار أحمد جمال رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من رؤساء مجالس الدولة بالدول العربية.