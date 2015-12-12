أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي يفتتح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة

Google+ Print
السيسي يفتتح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة السيسي يفتتح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة

الرئيس عبد الفتاح

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر، بعد إعادة ترميمه وتجديده، وقام بجولة تفقدية داخل القصر.

وشهد رئيس الجمهورية، مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى ترأسه جمهورية العربية، ويضم عدد من الدول العربية وهى “البحرين، الأردن، تونس، لبنان،فلسطين، العراق، موريتنيا، الإمارات، اليمن، الجزائر،المغرب”.

رافق الرئيس، كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار أحمد جمال رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من رؤساء مجالس الدولة بالدول العربية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»