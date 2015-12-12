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وزير النقل الماليزى: 50 ألف متعاطف مع "داعش" فى ماليزيا

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وزير النقل الماليزى: 50 ألف متعاطف مع "داعش" فى ماليزيا وزير النقل الماليزى: 50 ألف متعاطف مع "داعش" فى ماليزيا
قال مسؤول ماليزى رفيع المستوى اليوم السبت إن هناك ما لا يقل عن 50 ألف ماليزى من المتعاطفين مع متشددى تنظيم داعش، محذرا من أن خطر التطرف فى البلاد لا يمكن تجاهله.

وقال وزير النقل ليو تيونج لاى إن الأرقام تستند إلى تقديرات استخبارات الشرطة.

وأضاف ليو فى مؤتمر حول الأمن القومى وتهديد تنظيم داعش فى كوالالمبور: "إذا تحول واحد فى المئة فقط من هؤلاء المتعاطفين إلى التطرف وإذا هاجموا أى جزء من ماليزيا سنكون فى مأزق".

والتحق ما يقرب من 100 ماليزى للقتال ضمن صفوف التنظيم فى سوريا والعراق، وفقا للشرطة.

ووجهت وحدة شرطة مكافحة الإرهاب فى الآونة الأخيرة اتهامات إلى أكثر من عشرين شخصا من المتعاطفين مع "داعش" وأحالتهم إلى المحاكمة.

وألقت الشرطة القبض على طالب يبلغ من العمر 19 عاما يوم الاثنين الماضى لدى عودته من سوريا، بعد الاشتباه فى تورطه فى أعمال إرهابية.ويزعم أن المشتبه به انضم إلى خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة فى سوريا فى منتصف عام .2014

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