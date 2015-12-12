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الأطراف الليبية توقع على اتفاق حكومة الوحدة الأربعاء المقبل

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الأطراف الليبية توقع على اتفاق حكومة الوحدة الأربعاء المقبل الأطراف الليبية توقع على اتفاق حكومة الوحدة الأربعاء المقبل

> أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الجمعة اتفاق طرفى الأزمة الليبية على السادس عشر من ديسمبر كموعد لتوقيع اتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

أطلع كوبلر مجلس الأمن الدولى فى إفادة عبر الفيديو من العاصمة التونسية على موافقة نحو أربعين عضوا من البرلمانيين على نص الاتفاق، خلال الاجتماعات التى عقدت على مدار يومين فى تونس والتى انتهت صباح أمس الجمعة.

وقال كوبلر: "ليبيا فى سباق مع الزمن. نسيجها الاجتماعى الخالص ووحدتها الوطنية والإقليمية مهددة بشكل مباشر من قبل قوى التطرف والإرهاب."

وشدد على أن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى بشكل حثيث إلى بسط نفوذه إلى خارج المناطق الواقعة تحت سيطرته، وأن حكومة الوحدة الوطنية ستلعب دور هاما للغاية فى استعادة الأمن وحشد الدعم الدولى لمواجهة المتشددين.

هوت ليبيا فى دوامة الفوضى فى أعقاب سقوط نظام العقيد الليبى معمر القذافى ومقتله عام 2011. وانقسمت بين حكومة معترف بها دوليا تتخذ من مدينة طبرق شرق ليبيا مقرا لها، وحكومة مدعومة من الميليشيات الإسلامية فى العاصمة طرابلس.

وفى سبيل حل الأزمة، ضاعفت الأمم المتحدة ودول عدة تبدى قلقا بالغا بشأن الأزمة الليبية من جهودها لحمل الحكومتين المتنافستين على القبول باتفاق تقاسم السلطة عقب رفض كلا البرلمانيين الاتفاق الذى طرح فى أكتوبر .

وقال المبعوث الليبى فى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، ممثل المعترف بها فى جلسة مجلس الأمن: "لقد حان الوقت لتوقيع الاتفاق. أتمنى أن يحدث ذلك بحلول السادس عشر من ديسمبر .
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مصر 365

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