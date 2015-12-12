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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب في مصنع للورق بالعبور

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب في مصنع للورق بالعبور الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب في مصنع للورق بالعبور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق هائل شب، صباح اليوم السبت، في مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بالعبور دون سقوط ضحايا، حيث تم إخماد النيران قبل امتدادها، فيما قُدرت الخسائر المبدئية بـ5 ملايين جنيه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير امن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع للورق بالعبور وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع للورق بالمنطقة الصناعية (ب ج) بالعبور ومقام على مساحة 15 ألف متر حيث أتت النيران على محتويات المخزن ولم ينتج عن الحريق إصابات.

وبسؤال الخفير الخصوصي بالمصنع قرر نشوب الحريق نتيجة قيام نجله بالعبث بقداحه مما أدى لاشتعال النيران بالورق وباستدعاء مالك المصنع، أكد أن المصنع مؤمن عليه وتقدر التلفيات والخسائر المبدئية بحوالي 5 ملايين جنيه وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية، وتولت النيابة التحقيق.

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