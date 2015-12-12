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نيابة النقض توصي برفض طعن مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

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نيابة النقض توصي برفض طعن مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة» نيابة النقض توصي برفض طعن مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

12 ديسمبر 2015 | 9:45 صباحاً

مبارك ونجليه

طالبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه فى  قضية القصور الرئاسية، المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية” وتأييد الحكم عليهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

عاجل 2015-12-12

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